Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 19 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 592,67 pesos colombianos.

La cotización del Real registró una leve caída semanal de -0,90% y una disminución anual más pronunciada de -15,06%, indicando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.36%, es menor que la volatilidad anual del 15.64%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

En las últimas dos sesiones, la cotización del real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia bajista: caída marcada al inicio, breve repunte, nuevo retroceso, dos jornadas de estabilidad, otro pequeño rebote y cierre con dos descensos, dejando un saldo claramente negativo.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: