Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este miércoles, 19 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

virginianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy miércoles 19 de agosto para Virgo

Virgo, hoy afronta el amor con seriedad: habla claro, escucha con paciencia y suelta la necesidad de controlar. Demuestra compromiso con pequeños actos coherentes.

No te deslumbres por apariencias; busca calidad y valores compartidos. Aprende de tus emociones y evita repetir errores.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este miércoles a las personas de Virgo?

Virgo, este 2026-08-19 en el trabajo asumirás una actitud más seria y comprometida; al dejar atrás la necesidad de controlar y gestionar mejor tus emociones, colaborarás con más apertura, tomarás decisiones equilibradas y avanzarás con constancia hacia metas claras, ganando confianza y reconocimiento.

Virgo: así te irá en el amor este miércoles

Las personas de Virgo entran hoy en una etapa de mayor seriedad y compromiso en el amor; dejan atrás la necesidad de controlar y se enfocan en construir confianza y equilibrio emocional. Aprenden de experiencias pasadas y manejan mejor sus sentimientos, lo que favorece conversaciones claras y decisiones maduras.

La compatibilidad más alta del día se da con Capricornio, signo que respalda su disciplina y metas comunes. Con Capricornio fluirán acuerdos y apoyo mutuo; si están en pareja, consolidan planes y si están solteros, puede surgir un interés estable y confiable.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Virgo

Los números de la suerte de Virgo son 5, 30, 98 y 88 y pueden servirles para tomar decisiones, elegir fechas y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, en este periodo de mayor compromiso, cuida tu salud mental con 10 minutos diarios de respiración o meditación para regular emociones y soltar el control; compleméntalo con caminatas o yoga suave y, si lo necesitas, busca apoyo terapéutico para cultivar vínculos sanos.