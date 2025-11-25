Este martes, 25 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 708.44946 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,65%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.48%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.41%, reflejando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el periodo anual.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero repunte en medio de la caída. Sin embargo, al final del período, se observó una estabilidad que podría indicar un posible cambio en la dirección del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 7.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 11.01%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,844.94 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,689.88 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 354,224.70 pesos colombianos.