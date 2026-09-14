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Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 602.3525 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,55%.

La cotización del Real cayó -1.28% en la última semana y acumula un descenso de -11.53% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

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Los cambios que presentó el real durante los últimos días

El Real tuvo un sesgo bajista en los últimos 10 días, con cinco retrocesos, cuatro jornadas estables y un único avance y cerró el periodo con caída.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 4.62%, es menor que la volatilidad anual del 15.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

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La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarían 60.235,25 pesos colombianos; 200 y 500 reales costarían 120.470,50 y 301.176,25 pesos, respectivamente.