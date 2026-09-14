En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 3586.0 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,37%.

En el mercado del Euro, la última semana registró un avance de 1.78%, mientras que en el último año la variación fue de -16.73%, señalando un repunte reciente en medio de una tendencia anual bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del Euro fue volátil, con igual número de avances y retrocesos; destacó una racha de tres caídas seguidas y un cierre con dos alzas, sin días planos.

La cotización del Euro de hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a las dudas económicas recientes.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

un 0.37%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deben pagar 358600.0 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 717200.0 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1793000.0 pesos colombianos.