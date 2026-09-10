Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 607.4139 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,45%.

En la última semana, el Real retrocedió -1.19% y en el último año -10.01%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos diez días, el Real inició con dos avances, luego encadenó dos retrocesos, tuvo dos jornadas planas y concluyó con predominio de caídas, cerrando por debajo del nivel inicial.

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 8.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.81%.

La cotización de la moneda Real hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 60741.38708602129 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 121482.77417204258 pesos colombianos y 500 reales cuesta 303706.93543010645 pesos colombianos.