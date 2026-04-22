Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 22 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 720,45 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 3.44%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en su valor. La falta de aumentos sostenidos indica que el mercado podría estar enfrentando desafíos que afectan la confianza en la moneda. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este miércoles, 22 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,045,079.16 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,090,158.32 pesos y 500 reales tendrá un costo de 360,225,395.80 pesos.