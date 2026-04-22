Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 22 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.205,36 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.78%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.15%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.74%, es menor que la volatilidad anual del 16.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este miércoles, 22 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 420.535,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 841.071,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.100.179,95 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: