Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 18 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 602,3 pesos colombianos.

La cotización del Real retrocedió -0.67% en la última semana y -15.13% en el último año, señal de una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 9.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.58%.

En las dos últimas sesiones, el Real se apreció frente al peso colombiano.

Además,

En 10 días, el Real cayó cuatro jornadas seguidas, repuntó, volvió a retroceder, se estabilizó dos días y cerró con dos avances; balance aún bajista pero con señales de recuperación.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 18 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 602.2961346153845 pesos colombianos, pagarían 60229.61346153845 pesos; 200 reales costarían 120459.2269230769 pesos y 500 reales, 301148.06730769225 pesos.