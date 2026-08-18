La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 18 de agosto para Leo

Leo, hoy di lo que piensas sin rodeos: es ahora o nunca. Ordena tus ideas y confía en que todo saldrá a pedir de boca; tu voz, dulce, romántica y apasionada, abrirá puertas.

En el amor, exprésate con ternura y pasión para mejorar la comunicación con tu pareja. Acepta los buenos consejos de esa persona ajena y ponlos en práctica.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Leo?

Leo, este 18 de agosto de 2026 es el momento de hablar claro en el trabajo: si tienes algo que proponer, hazlo ahora. Organiza tus ideas y confía en ti; tu comunicación, dulce y apasionada, te ayudará a convencer, cerrar acuerdos y ganar apoyo del equipo.

Leo: así te irá en el amor este martes

Leo, hoy el amor te sonríe si hablas desde el corazón: organiza tus ideas, confía y atrévete a decir eso que sientes. Tu dulzura, romanticismo y pasión abrirán puertas y aclararán cualquier malentendido.

Tu mayor compatibilidad del día será con Aries, un signo que avivará tu valentía y corresponderá a tu energía apasionada, facilitando declaraciones sinceras y planes ilusionantes.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Los números de la suerte para Leo son 59, 86, 74 y 78 y pueden servir para orientar decisiones, elegir fechas clave o en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, aprovecha este impulso para ordenar tus ideas y expresar con calma lo que sientes; así reducirás el estrés y fortalecerás tu bienestar emocional. Apóyate en ese buen consejo externo y regula tu energía con respiraciones profundas o una breve caminata.