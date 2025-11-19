Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3711.39 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,23%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.64%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable aumento en los días intermedios, pero finalmente cerrando con una serie de descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde la estabilidad fue efímera y la presión a la baja predominó en la mayoría del período analizado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.92%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.12%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 371.138,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 742.277,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.855.694,95 pesos colombianos.