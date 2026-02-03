Este martes, 3 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3660.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,91%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.80%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y algunos aumentos moderados. Esta fluctuación sugiere un mercado en ajuste, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque con momentos de resistencia.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.24%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.047 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.830.235 pesos.