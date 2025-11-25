Este martes, 25 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3808.27 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,4%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.28%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.49%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con cierta volatilidad que podría influir en las decisiones económicas.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.53%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 380,827 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 761,654 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,902,135 pesos colombianos.