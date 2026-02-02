Este lunes, 2 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3630.33 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,24%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.67%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un comportamiento inestable. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se ha observado una disminución en su valor, lo que sugiere una presión a la baja en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 28.32%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.22%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 363.033,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 726.066,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.815.165,05 pesos colombianos.