La cotización del dólar este lunes, 17 de noviembre de 2025 llegó a 3754.03 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,03%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.38%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.05%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones hacia arriba y momentos de estabilidad. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con ciertos repuntes que podrían indicar una posible recuperación a corto plazo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.64%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.11%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375,403 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 750,806 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,876,015 pesos colombianos.