La normativa colombiana establece siete causales por las que una licencia de conducción puede ser cancelada.

La licencia de conducción es el documento que habilita a una persona para manejar legalmente en Colombia, pero su vigencia puede verse afectada cuando el conductor incurre en determinadas situaciones contempladas por la legislación. El Código Nacional de Tránsito establece una diferencia entre suspender y cancelar una licencia, y esta última representa una medida más severa.

El artículo 26 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, establece específicamente cuáles son las circunstancias que pueden llevar a la cancelación. Además, el Ministerio de Transporte de Colombia continúa haciendo referencia a este artículo en conceptos emitidos durante 2026.

Por eso, los conductores deben conocerlas para evitar situaciones que puedan terminar con la pérdida de la autorización para conducir.

¿Cuándo pueden cancelar una licencia de conducción en Colombia?

El artículo 26 establece siete circunstancias o normas específicas en las que puede producirse la cancelación de una licencia de conducción. Entre ellas se encuentran situaciones relacionadas con la salud del conductor, decisiones judiciales, reincidencia en determinadas conductas y la obtención fraudulenta del documento.

Imagen creada con ChatGPT

Las principales causales son:

Imposibilidad permanente física o mental para conducir , siempre que esté respaldada por la certificación o los exámenes correspondientes.

Decisión judicial que determine la cancelación.

Fallecimiento del titular de la licencia.

Reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol o de drogas, cuando la autoridad competente determine la situación.

Reincidencia en la prestación del servicio público de transporte utilizando un vehículo particular sin justa causa.

Conducir utilizando una licencia que se encuentra suspendida.

Obtener la licencia mediante medios fraudulentos, sin perjuicio de las consecuencias penales que puedan corresponder.

¿Qué diferencia hay entre suspensión y cancelación de la licencia?

La suspensión implica que el conductor queda temporalmente impedido para manejar durante el período establecido por la autoridad competente. La cancelación, en cambio, supone dejar sin efecto la licencia como autorización para conducir y constituye una sanción de mayor gravedad.

El propio Ministerio de Transporte mantiene actualmente información y conceptos sobre la suspensión y cancelación de licencias con fundamento en el artículo 26 del Código Nacional de Tránsito. Por eso, ambas medidas no deben confundirse cuando se analiza una infracción.

¿La licencia se cancela automáticamente al cometer una infracción?

No. La existencia de una infracción no significa que cualquier incumplimiento termine automáticamente con la cancelación de la licencia. Para que se aplique esta medida debe configurarse una de las causales previstas legalmente y actuar la autoridad competente dentro del procedimiento correspondiente.

Además, cuando se determina la suspensión o cancelación, el conductor debe entregar obligatoriamente el documento a la autoridad de tránsito competente. La normativa también contempla la notificación de la decisión conforme a las reglas aplicables.