Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 21 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 590,89 pesos colombianos.

La cotización del Real retrocedió -1.20% en la última semana y -15.31% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 16.68%, superior al 15.67% anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión el Real se apreció frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró sesgo bajista: predominaron los descensos, con una breve estabilidad a mitad del periodo, una racha de tres caídas consecutivas hacia el final y un leve repunte en la última jornada.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: