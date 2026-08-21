La evaluación de la situación militar continúa siendo un requisito indispensable para miles de jóvenes en el país.

La normativa vigente en Colombia establece que la obligación de definir la situación militar es aplicable a los hombres que cumplen la mayoría de edad. Este deber se activa a partir de los 18 años y se extiende hasta los 50 años, presentando diversos procedimientos según la edad y la condición de cada individuo.

La legislación colombiana no solo contempla la posibilidad de incorporarse al servicio militar, sino que también otorga la opción de resolver la situación militar a través de la obtención de la libreta militar, cuando corresponda. Asimismo, se permite acceder a causales de exoneración establecidas por la ley.

El incumplimiento en el registro y la no definición de la situación militar puede resultar en que los individuos se conviertan en remisos y enfrenten multas, así como otras repercusiones estipuladas en la normativa vigente.

¿Quiénes deben definir su situación militar obligatoriamente?

La obligación aplica desde los 18 años y continúa hasta los 50 años. Durante este lapso, el ciudadano tiene la responsabilidad de aclarar formalmente su situación respecto al servicio militar, pudiendo optar por la incorporación o través de los mecanismos establecidos en la Ley 1861 de 2017 junto con las disposiciones complementarias.

La legislación colombiana establece que todos los hombres deben definir su situación militar una vez cumplen la mayoría de edad. Esto no implica que todos deban cumplir con el servicio militar, sino que deben llevar a cabo el procedimiento correspondiente ante las autoridades de reclutamiento para determinar si serán incorporados, exonerados o si necesitarán tramitar su libreta militar.

Título: Servicio militar en Colombia: Obligación legal y requisitos para jóvenes de 18 años (foto: IA).

¿Qué sanciones hay si no registras ni defines tu situación militar en Colombia?

Cuando un ciudadano no responde a las citaciones o permite que transcurra el tiempo sin solucionar su situación militar, podría ser considerado remiso ante las autoridades de reclutamiento.

Esta condición conlleva diversas repercusiones legales y económicas. Aparte de las sanciones financieras que establece la legislación, el ciudadano deberá regularizar su situación para prevenir inconvenientes en varios trámites administrativos.

A pesar de que en años anteriores las multas eran significativamente más elevadas, la normativa fue modificada con el objetivo de facilitar que aquellos que estaban pendientes del trámite pudieran ponerse al día bajo nuevas condiciones.

Multas por no definir la situación militar: ¿cuánto debes pagar?

La nueva normativa, Ley 2341 de 2023, ha implementado modificaciones significativas en el esquema de cobros para individuos que superen los 24 años o para aquellos estudiantes universitarios que hayan completado más de cinco semestres.

La ley estipula que la conocida Cuota Única de Compensación Militar se determina en función de los ingresos individuales del ciudadano:

Personas sin ingresos: hasta el 5 % de un salario mínimo legal mensual vigente.

Personas con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos: hasta el 15 % de un salario mínimo.

Personas con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: hasta el 25 % de un salario mínimo.

Personas con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: hasta el 50 % de un salario mínimo.

Además, la ley establece que el cálculo deberá realizarse exclusivamente en función de los ingresos personales del solicitante, sin considerar los ingresos del núcleo familiar.

Servicio militar: ¿quiénes pueden quedar exonerados y en qué casos?

El marco normativo en Colombia prevé diversas causales de exoneración. Las más relevantes son las siguientes:

Ser hijo único de padres sin medios de subsistencia o con incapacidad para trabajar.

Tener padres mayores de 60 años que dependan económicamente del ciudadano.

Ser padre de familia.

Estar casado o acreditar unión marital de hecho.

Tener una discapacidad.

Pertenecer a una comunidad indígena.

Ser víctima del conflicto armado.

Ser objetor de conciencia.

Ser ciudadano desmovilizado.

Ser mujer trans que haya realizado el cambio del componente sexo en el registro civil.

Cada situación debe ser analizada por la Dirección de Reclutamiento y Movilización utilizando la documentación pertinente.

Durante el periodo de incorporación, los soldados reciben bonificación económica, alimentación, alojamiento, atención en salud y formación integral. Asimismo, pueden acceder posteriormente a programas de educación, capacitación para el trabajo y beneficios que facilitan su ingreso al mercado laboral.

Por esta razón, las autoridades recuerdan que definir la situación militar no solo constituye un deber legal, sino también una alternativa que puede abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales para quienes deciden prestar el servicio.

Cumplir con el servicio militar también puede representar oportunidades para muchos jóvenes.