Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 29 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.648,91 pesos colombianos.

En el mercado del Euro, la última semana registró un avance del 3.39%, mientras que en el último año presenta una variación de -19.11%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 43.24%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.86%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

¿Me compartes el valor del indicador para las dos últimas sesiones? Con ese dato redacto la frase sin mencionarlo.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una trayectoria volátil: comenzó con un descenso, siguió con dos alzas, luego dos caídas, repuntó con dos avances, tuvo otra corrección y cerró con dos subidas, quedando por encima del nivel inicial.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica confianza en la moneda y posibles proyecciones favorables para el futuro.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 29 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3648.9099 pesos colombianos, pagarán 364890.99 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 729781.98 pesos colombianos y comprar 500 euros costará 1824454.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Consulta la TRM del día, compara tasas y comisiones y compra euros solo en bancos o casas de cambio autorizadas. Evita la calle, usa medios electrónicos y pide comprobante.

Para vender, verifica la autenticidad de los billetes y acude a entidades vigiladas con oficinas o apps oficiales. Realiza la operación en lugares seguros y guarda el soporte junto con tu documento.