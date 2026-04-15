Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 15 de abril de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.579,76 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.62%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se registraron algunas caídas y periodos de estabilidad, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. En general, la tendencia parece indicar un interés creciente en la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades confiables. Compara las tasas ofrecidas y evita transacciones en la calle o con personas desconocidas. Al igual que al comprar, conserva el recibo de la venta como respaldo.