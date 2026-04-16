Este jueves, 16 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 4249.5 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,6%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.25%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.99% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y algunos aumentos intermitentes. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque los momentos de estabilidad y aumento indican que hay factores que podrían estar influyendo positivamente en su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.60% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 4249500 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 8499000 pesos y para 500 euros, se necesitarán 21247500 pesos colombianos.