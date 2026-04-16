Este jueves, 16 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 722.3262 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,33%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.06%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.70%. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva al experimentar varios aumentos, aunque también se registraron días de estabilidad y algunas caídas. Este comportamiento sugiere una fluctuación en el mercado, donde los incrementos podrían estar impulsados por factores económicos favorables, mientras que las caídas indican momentos de corrección. La combinación de estos movimientos refleja un panorama dinámico para la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,232.62 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,465.24 pesos y 500 reales tendrá un costo de 361,163.10 pesos.