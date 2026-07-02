Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 2 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.370 pesos colombianos.

El mercado del Dólar mostró una evolución bajista: en la última semana disminuyó -1.95% y en el último año acumuló -13.18%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.18%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo bajista: seis caídas y cuatro subas, con alternancias intermedias y cierre con dos descensos consecutivos, lo que indica presión vendedora y volatilidad moderada.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días pasados. Esto sugiere una posible fortaleza de la moneda y aumentos en la confianza del mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar o vender dólares de forma segura en Colombia, usa bancos, plataformas oficiales o casas de cambio autorizadas y registradas. Compara la TRM del día, el tipo de cambio ofrecido y las comisiones antes de cerrar la operación.

Evita transar en la calle, prefiere pagos y abonos electrónicos, verifica la identidad del establecimiento y pide comprobante. No compartas datos sensibles y conserva los soportes para cualquier reclamo o reporte de fraude.