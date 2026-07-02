Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 2 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.849,29 pesos colombianos.

En la última semana, el Euro subió 2.43%, pero en el último año cayó -16.66%, lo que indica un repunte reciente tras una tendencia bajista prolongada.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 38.30%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 18.34%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro mostró movimientos alternados; avances y retrocesos se compensaron, dejando un balance casi plano con un repunte a mitad de periodo y cierre mixto.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 2 de julio de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3849.29 pesos colombianos, deberán pagar 384,929 pesos; 200 euros cuestan 769,858 pesos y 500 euros cuestan 1,924,645 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: