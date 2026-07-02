El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este jueves, 2 de julio de 2026.

El horóscopo de este jueves para Libra

Para Libra, el día favorece soltar un prejuicio antiguo sobre alguien cercano, ganando una visión más rica y un trato más sereno.

Con esa nueva mirada, pequeños gestos y apertura bastan para que surjan resultados positivos y decisiones equilibradas.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Libra?

Libra, en el trabajo este 2026-07-02, al soltar un prejuicio sobre un colega descubrirás su verdadero valor; esa apertura mejorará la colaboración, impulsará un proyecto que estaba trabado y podría acercarte a un reconocimiento o apoyo clave, siempre que mantengas una actitud receptiva y compartas el mérito.

Libra: así te irá en el amor este jueves

Libra, al soltar ese prejuicio hacia alguien cercano, el amor se te abrirá con ligereza: verás cualidades que te atraen y una conexión que puede transformarse en algo tierno y prometedor. Hoy, una conversación honesta puede aclarar malentendidos y encender la chispa que faltaba.

Tu mayor compatibilidad del día será con Géminis: su curiosidad y frescura potenciarán tu cambio de perspectiva, volviendo el coqueteo natural y las ideas en planes concretos. Si das el primer paso, la respuesta será entusiasta.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Libra

Para los Libra, sus números de la suerte son "70, 4, 22, 31" y les sirven para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, al soltar ese prejuicio, cuida tu salud mental con 5 minutos de respiración consciente y una caminata breve tras hablar con esa persona; agradecer lo que descubres reducirá el estrés y te dará equilibrio.