Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 2 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 647,09 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real cayó -2.87% y en el último año acumuló un retroceso de -10.40%, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.40%, es menor que la volatilidad anual del 15.30%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

En las últimas dos sesiones, el real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró una ligera tendencia bajista: hubo cinco caídas, cuatro avances y un día estable; tras una recuperación a mitad de periodo, cerró con dos retrocesos consecutivos.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: