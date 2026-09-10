Este jueves, 10 de septiembre de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.609,87 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, el euro subió 2.13%, pero en el último año retrocedió 15.12%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 35.49%, superando la volatilidad anual del 22.15%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó movimientos con cinco subidas y cinco bajadas; hubo un breve impulso a mitad del periodo, pero cerró sin variación neta y con volatilidad.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con días anteriores. Esto sugiere que los factores económicos actuales están afectando negativamente su valor.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 10 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, al valor de 3609.8701 pesos colombianos por euro, deberán pagar 360,987.01 pesos; por 200 euros, 721,974.02 pesos; y por 500 euros, 1,804,935.05 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: