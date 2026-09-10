Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 10 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 607,25 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 8.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.81%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real inició con dos avances, luego encadenó dos retrocesos, tuvo dos jornadas planas y concluyó con predominio de caídas, cerrando por debajo del nivel inicial.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 10 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, con un valor por unidad de 607.2515915457092 pesos colombianos, pagarán 60725.15915457092 pesos; por 200 reales, 121450.31830914184 pesos; y por 500 reales, 303625.7957728546 pesos.