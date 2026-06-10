Este miércoles, 10 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.122,92 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, el Euro avanzó 0.37%, mientras que en el último año retrocedió -11.51%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.04%, es menor que la volatilidad anual del 17.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y bajas casi a diario, con una caída en la novena jornada y un repunte final; el saldo acumulado fue neutral, sin días de estabilidad pero con elevada volatilidad.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia ascendente. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en comparación con días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 10 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 4122.9199 pesos colombianos, es de 412291.99 COP; comprar 200 euros cuesta 824583.98 COP y 500 euros cuesta 2061459.95 COP.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos y casas de cambio autorizadas; compara la TRM y comisiones, usa canales electrónicos y pide comprobante. Evita tratos en la calle y verifica la autenticidad de los billetes.

Vende euros en entidades reguladas; confirma la tasa de compra y límites, lleva tu documento y usa transferencias seguras. Conserva los recibos y desconfía de ofertas con tasas “demasiado buenas”.