Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 10 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 689,68 pesos colombianos.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue de 12.07%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 15.38%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró una breve alza inicial, luego una racha de cuatro caídas, dos jornadas sin cambios, dos repuntes y un cierre con leve retroceso, dejando un balance ligeramente negativo.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 10 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 68968.14691603969 pesos colombianos; 200 reales costarán 137936.29383207938 pesos colombianos y 500 reales costarán 344840.73458019845 pesos colombianos.