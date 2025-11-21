En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este viernes, 21 de noviembre de 2025 llegó a 4379.64 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,74%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.42%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.86%.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en algunos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.74% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437.964,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 875.928,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.189.820,05 pesos colombianos.