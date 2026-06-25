Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 25 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 659,13 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió: en la última semana -1.42% y en el último año -7.26%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.91%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.40%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

En las últimas 3 sesiones, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró un claro sesgo bajista: cuatro jornadas de descensos, dos de estabilidad, un repunte puntual y tres nuevas caídas, cerrando el período por debajo del inicio.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 25 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 65913.39502135355 pesos colombianos; 200 reales cuestan 131826.7900427071 pesos colombianos y 500 reales cuestan 329566.97510676775 pesos colombianos.