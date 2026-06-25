Este jueves, 25 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.898,4 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

La cotización del Euro subió 2.02% en la última semana, pero cayó -16.21% en el último año, indicando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 35.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con una volatilidad anual de 17.96%.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro encadenó cinco caídas seguidas y luego osciló con avances y retrocesos alternados; el balance general sigue siendo bajista pese a intentos de recuperación.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza. Esta mejora en el valor sugiere un creciente fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 25 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 389839.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 779679.98 pesos colombianos y 500 euros costarán 1949199.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros en bancos o en profesionales de compra y venta de divisas autorizados por la DIAN; compara su tasa con la TRM de la Superfinanciera y confirma comisiones. Evita cambistas informales, opera en sucursal o app oficial y exige factura/soporte.

Para vender euros, verifica la autenticidad de los billetes (tocar-mirar-girar) y acude solo a entidades autorizadas con tu documento. Prefiere transferencias, limita el efectivo y guarda los comprobantes para respaldar el origen de fondos.