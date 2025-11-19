En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este miércoles, 19 de noviembre de 2025 llegó a 4278.98 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,64% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 0.07%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -4.42% en su cotización.

Fuente: narrativas-co

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. Sin embargo, también se observaron momentos de recuperación que sugieren un posible cambio en la dirección del mercado. La combinación de estas variaciones indica un período de incertidumbre en el valor del Euro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.64% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 427,898 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 855,796 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,139,490 pesos colombianos.