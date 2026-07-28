Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 28 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.643,32 pesos colombianos.

El euro registró en la última semana un avance de 2.78%, pero en el último año acumuló una variación de -19.88%, lo que sugiere un rebote de corto plazo dentro de una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 44.19%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 19.88%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista: seis subidas y cuatro caídas, sin jornadas estables; pese a un bache a mitad del periodo, cerró con impulso.

La cotización del Euro muestra una tendencia al alza. Esto refleja un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes, generando confianza entre los inversores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 28 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a un valor por unidad de 3643.3201 pesos colombianos, es de 364332.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 728664.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1821660.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: