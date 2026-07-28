Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 28 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 627,14 pesos colombianos.

La cotización del Real registró una variación de -0.84% en la última semana y de -11.35% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 5.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.28%.

En las últimas dos sesiones, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real comenzó con dos jornadas al alza, encadenó cuatro caídas, se mantuvo estable por dos sesiones y cerró con dos descensos, resultando en una tendencia netamente bajista.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 28 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 62713.55899041283 pesos colombianos; 200 reales cuestan 125427.11798082566 pesos colombianos y 500 reales, 313567.79495206415 pesos colombianos.