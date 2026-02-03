En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 3 de febrero de 2026 cerró a 4319.92 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del0,46% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.15%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -4.73% en su cotización.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia fluctuante, con varios aumentos seguidos de caídas, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de los altibajos, se observó una ligera recuperación en ciertos momentos, aunque la tendencia general sugiere una falta de consolidación en su precio.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.46% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 431.991,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 863.983,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.159.959,95 pesos colombianos.