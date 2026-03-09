La cotización deleuro este lunes, 9 de marzo de 2026 llegó a 4357.65 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del0,08% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.10%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.12%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. Sin embargo, hacia el final del período, se observó un repunte que sugiere cierta estabilidad en el valor de la moneda. Esta fluctuación podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en el Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.08% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.764,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871.529,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.189.824,95 pesos colombianos.