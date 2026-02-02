En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4277.04 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,34%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.33%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -5.85% en su valor.

La cotización del Euro en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días reflejan una pérdida en comparación con el inicio del período analizado. Esto sugiere una presión negativa sobre la moneda europea, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos en la región.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -1.34% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 427.704 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 855.408 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.138.520 pesos colombianos.