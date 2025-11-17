En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este lunes, 17 de noviembre de 2025 cerró a 4353.99 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,17% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.23%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.399,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 870.798,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.178.995,10 pesos colombianos.