Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.651,63 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del euro cayó un 1.55% y en el último año acumula un descenso del 16.43%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana es del 53.67%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.87%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro cayó dos jornadas, rebotó tres, retrocedió dos, repuntó, volvió a caer y cerró con otra subida; el saldo final fue prácticamente nulo, con marcada volatilidad.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia al alza hoy en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 4 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 365162.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 730325.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1825814.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: