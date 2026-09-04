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Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 615,6 pesos colombianos.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Real es del 11.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 15.79%.
En las últimas dos sesiones, la cotización del real bajó frente al peso colombiano.
Además,
En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia claramente alcista: siete avances, una pausa y dos retrocesos finales, lo que indica impulso predominante con leve corrección reciente y balance aún positivo.
¿Dónde comprar reales en Colombia?
Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:
_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Analizar las tasas de cambio y tarifas antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Pensar en cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.