El tribunal superior reiteró que ningún acreedor tiene la facultad de apropiarse de la totalidad del salario, ya que existe una parte del ingreso que la legislación resguarda de manera intocable.

La Corte Suprema de Justicia ratificó, a inicios de 2026, que ningún embargo puede apropiarse de la totalidad del salario de un trabajador. Esta resolución no introdujo una nueva normativa, sino que reafirmó los límites establecidos por la ley que deben ser acatados tanto por jueces como por empleadores.

El punto fundamental es claro: el salario mínimo legal mensual es inembargable. Por debajo de este monto, ningún acreedor, ya sea un banco, una entidad financiera o un particular, puede afectar los ingresos del trabajador.

Embargo de sueldo: cuánto pueden quitarte por una deuda común

Cuando el trabajador percibe una remuneración por encima del mínimo, la retención por deudas ordinarias tiene un límite definido: únicamente se puede embargar la quinta parte —el 20%— de lo que sobrepase el salario mínimo. El cálculo se realiza en dos etapas: en primer lugar, se deduce el mínimo vigente y, sobre el excedente, se aplica dicho porcentaje.

Más allá del salario mínimo, existen ingresos y bienes que quedan excluidos de la competencia del juez. El auxilio de transporte no es considerado en la base de cálculo y las cesantías, las indemnizaciones por accidentes laborales y los bienes de uso personal del hogar son considerados inembargables.

Corte Suprema de Justicia de Colombia beneficia a pensionados por falta de información en traslados. (foto: Corte de Colombia).

Embargo de salario: cuándo se activa y qué hacer

El embargo no se produce de manera automática: se activa en el marco de un proceso judicial en el caso de que un deudor incumpla con una obligación y un acreedor la presente ante un juez. El origen generalmente radica en una deuda impaga que no fue resuelta en el plazo estipulado —como cuotas de un préstamo, una pensión alimentaria no saldada o compromisos con una cooperativa— y que concluye en los tribunales.

El Código General del Proceso contempla dos alternativas. El embargo preventivo representa una medida cautelar destinada a evitar que el deudor oculte o transfiera activos durante el desarrollo del litigio; el embargo ejecutivo se decreta cuando ya existe una sentencia definitiva o un título ejecutivo y el pago no se realiza. Situaciones similares pueden ocurrir con saldos impagos de tarjetas de crédito, pero siempre es indispensable contar con una orden escrita del juez, la cual se notifica al empleador para que retenga la parte autorizada.

Excepciones clave para alimentos y cooperativas

El límite del 20% no aplica en todos los supuestos. En el ámbito de las responsabilidades de cuota alimentaria —como lo son las pensiones destinadas a hijos o cónyuge— y en cuanto a las obligaciones con cooperativas debidamente autorizadas, la normativa permite la retención de hasta el 50% de la remuneración, lo que representa un margen significativamente mayor que el aplicable a las deudas más comunes.

En todos los casos, la ejecución de un embargo solo se autoriza mediante una orden escrita de un juez en el marco de un proceso formal, el cual debe ser comunicado al empleador. Ni las instituciones bancarias ni las entidades financieras están facultadas para retener el salario por iniciativa propia, ni pueden exceder los límites establecidos, incluso en situaciones donde existan múltiples deudas o tarjetas de crédito activas simultáneamente.

Qué parte de tu salario no pueden embargar