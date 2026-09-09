Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 612,82 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real registró un cambio de -0.32% y en el último año acumula una variación de -9.88%, evidenciando una tendencia bajista.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.72%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el real comenzó con tres alzas, siguieron dos bajas, hubo dos jornadas estables y cerró con un repunte y una nueva caída; el saldo quedó prácticamente sin cambios, con leve sesgo bajista al cierre.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: