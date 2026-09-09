Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.619,16 pesos colombianos.

En el mercado del Euro, la cotización repuntó 2.53% en la última semana, pero acumula una variación anual de -15.36%, lo que sugiere debilidad de fondo pese al alivio reciente.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 35.78%, superando la volatilidad anual del 22.10%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones.

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En los últimos 10 días predominó un sesgo alcista: 6 alzas y 4 retrocesos, sin jornadas planas, con alternancia marcada y un cierre por encima del inicio.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 361915.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 723831.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1809579.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: