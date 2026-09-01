Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 1 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.725,38 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 8,36%, pero en el último año cayó -14,97%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 53.35%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con su volatilidad anual del 22.03%.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro mostró alta volatilidad: tras un inicio débil y tres jornadas seguidas de retrocesos, encadenó tres avances que compensaron la caída previa; los vaivenes finales se anularon entre sí, dejando un balance casi plano.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia al alza hoy en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 1 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 372537.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 745075.98 pesos y 500 euros, 1862689.95 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros, usa bancos o casas de cambio autorizadas; compara tasas y comisiones y evita vendedores informales. Verifica el registro oficial del establecimiento y solicita comprobante.

Para vender euros, lleva tu documento y realiza la operación en plataformas o puntos oficiales con buena reputación. Evita anticipos y grandes montos en efectivo; prioriza transferencias seguras y cuenta el dinero en el lugar.