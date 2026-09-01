Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 1 de septiembre de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

leoninos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy martes 1 de septiembre para Leo

Leo, hoy habla claro y sin rodeos: decir lo que piensas te liberará y te dejará muy satisfecho contigo mismo.

Cuida la forma: sé firme pero amable; que la otra persona no sienta un ataque, solo tu autenticidad.

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Leo?

Este 2026-09-01, Leo, en el trabajo tendrás la oportunidad de decir sin disimulos lo que piensas sobre ciertas actitudes o ideas; esa franqueza será liberadora, ayudará a aclarar malentendidos y puede ganarte respeto si cuidas el tono y propones soluciones.

Leo: así te irá en el amor este martes

Leo, hoy el amor se mueve con tu franqueza: dirás lo que sientes y esperas sin disimulos y esa claridad aliviará tensiones y acercará a quien esté en tu sintonía.

Compatibilidad del día: Aries. Su energía directa y valiente armoniza con tu forma de hablar a las claras y enciende una chispa sincera y estimulante.

Los números de la suerte para Leo

Para los del signo Leo, sus números de la suerte son "26, 46, 89, 41" y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones importantes y atraer oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, aprovecha la liberación de decir lo que piensas para cuidar tu salud: comunícate con asertividad y, después, respira profundo o da una caminata corta para soltar tensión; evita impulsos y regálate hidratación y buen descanso