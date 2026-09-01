Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 1 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 620,58 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 7.15%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.77%.

En las dos últimas sesiones, el real se apreció frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real empezó estable, cayó en dos jornadas, luego repuntó cuatro días seguidos, hizo una pausa y volvió a subir dos días, cerrando con tendencia netamente alcista e impulso final.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 1 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 62057.59253187263 pesos colombianos; 200 reales cuestan 124115.18506374526 pesos colombianos y 500 reales cuestan 310287.96265936315 pesos colombianos.