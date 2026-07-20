Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 20 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.254,53 pesos colombianos.

La cotización del Dólar retrocedió -0.17% en la última semana y -15.09% en el último año, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.97%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.25%.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo alcista: seis jornadas de avance y cuatro de caída, con alternancia al inicio, tres alzas consecutivas hacia el final y un retroceso en la última sesión; no se observaron días planos.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: