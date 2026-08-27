Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 27 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 606,9 pesos colombianos.

La cotización del Real mostró en la última semana un aumento de 1.44%, pero en el último año acumula una caída de 13.49%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.59%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 15.78%.

El Real subió frente al peso colombiano en las últimas tres sesiones.

Además,

En los últimos diez días, el Real registró una caída de tres jornadas, luego un repunte, un día de estabilidad, otra corrección de dos días y, por último, una recuperación de tres días que deja un balance final al alza.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 27 de agosto de 2026,

El costo de 100 reales en Colombia es de 60689.90277319567 pesos colombianos; 200 y 500 reales cuestan 121379.80554639134 y 303449.51386597835 pesos colombianos, respectivamente.